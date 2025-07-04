Британский промоутер Эдди Хирн для The Ring рассказал, когда его клиент, бывший чемпион IBF и WBA в полусреднем весе американец Джарон Эннис (34-0, 30 КО), проведет следующий бой.

«Вероятно, в сентябре или в начале октября Эннис вернется на ринг в первом среднем весе – мы сделали несколько предложений соперникам в этой категории, и он готов снова выйти на ринг. Я с нетерпением жду, когда Бутс перейдет в более высокую весовую категорию, и думаю, что в первом среднем вы увидите совсем другого человека.

Вероятно, это будет в Филадельфии. На Бутса всегда ложится большая ответственность, когда он сражается в Филадельфии. Мы вывезли его из Филадельфии в Атлантик-Сити в прошлый раз, и он выступил фантастически, поэтому я думаю, что его можно продавать во многих городах, но он, вероятно, вернется в Филадельфию.

Мы сейчас обсуждаем с Golden Boy бой с Верджилом Ортисом. Я думаю, что это неизбежно. Мы хотим этого боя, и я думаю, что он будет грандиозным – одним из лучших в американском боксе».