Олег Гончар

Волонтер Сергей Стерненко отреагировал на пост Жана Беленюка, который прокомментировал позицию экс-чемпиона мира по боксу Василия Ломаченко (18-3, 12 КО).

Беленюк опубликовал фото Ломаченко в военной форме 2022 года, спросив: «А от кого Ломаченко планировал нас защищать в начале полномасштабной войны?»

Стерненко резко раскритиковал боксера.

«Не знаю, от кого Вася собирался защищаться, но в 2023 году он в США обнимался с шестеркой Кадырова. А в прошлом году инвестировал в бизнес Аркадия Новикова — доверенного лица Путина». Сергей Стерненко

Эти обвинения касаются связей Ломаченко с лицами, близкими к российскому режиму.

Конфликт обострился после поста Ломаченко о ракетном ударе по Белгород-Днестровскому, после чего у него возник конфликт с волонтерами.