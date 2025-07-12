Стивенсон угрожает Сепеде накануне боя
Шакур перед поединком не сдерживает эмоций
около 2 часов назад
Чемпион мира WBC в легком весе Шакур Стивенсон (22-0, 10 КО) эмоционально высказался накануне боя против мексиканца Вильяма Сепеды (33-0, 27 КО). Слова приводит Boxing Scene.
Американец заявил, что уже давно хотел этого боя:
Я вызывал его на бой в течение трех лет. Сказки о том, что они пытались это организовать — неправда. У них была возможность, но они отказались. Все это — на совести Оскара (Де Ла Хойи). В субботу я выйду, чтобы его побить. Он сильный и жесткий, но я здесь, чтобы дать ему по заслугам. Я за свои слова отвечаю.
Также Стивенсон добавил, что хочет проверить, действительно ли Сепеда такой опасный, каким себя подает:
Он пытается казаться монстром. Что ж, если он и вправду такой — увидим в субботу.
Шакур Стивенсон — Вильям Сепеда. Трансляция боя.