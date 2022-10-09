Супертяжеловес из Украины не без проблем выиграл у французского проспекта

Миронцу не удалось удосрочить соперника

Богдан Миронец

На боксерском шоу в Риге украинский супертяжеловес Богдан Миронец (6-1, 4 КО) выиграл решением большинства судей у ранее небитого француза Мекки Сахли (5-1, 4 КО).



По итогам всех отведенных раундов двое из трех судей отдали украинцу победу со счетом 59:55, и еще один дал ничью 57:57.

Также на шоу в Риге победил украинский супертяжеловес Дмитрий Безус.