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Супертяжеловес из Украины не без проблем выиграл у французского проспекта
Миронцу не удалось удосрочить соперника
09 октября 08:20
Богдан Миронец
На боксерском шоу в Риге украинский супертяжеловес Богдан Миронец (6-1, 4 КО) выиграл решением большинства судей у ранее небитого француза Мекки Сахли
(5-1, 4 КО).
По итогам всех отведенных раундов двое из трех судей отдали украинцу победу со счетом 59:55, и еще один дал ничью 57:57.
Также на шоу в Риге победил украинский супертяжеловес Дмитрий Безус.
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