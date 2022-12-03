Тайсон Фьюри – Дерек Чисора. Онлайн трансляция

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Тайсон Ф'юрі, Дерек Чісора

3 декабря в Лондоне чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО) проведет третий бой против Дерека Чисоры (32-12, 23 КО), которого ранее дважды уже побеждал.



Отметим, что в андеркарте состоится бой украинца Дениса Беринчика и француза Ивана Менди.

Текстовая онлайн-трансляция боя будет доступна в этой новости. Начало – 23:00.