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Титульный поединок Околи – Лайт состоится 11 марта

Ивент от промоутерской компании Boxxer пройдет в Лондоне
Бокс Профессиональный бокс
22 декабря 21:44
Титульный поединок Околи – Лайт состоится 11 марта
Лоуренс Околи / Фото - boxingscene
WBO (Всемирная боксерская организация) объявила о том, что ее чемпион в первом тяжелом дивизионе Лоуренс Околи (18-0, 14 КО) и обязательный претендент Дэвид Лайт (20-0, 12 KO) достигли соглашения и предоставили контракты на поединок, согласно которым бой за титул состоится 11 марта в Лондоне (Великобритания) на ивенте промоутерской компании Boxxer. Об этом сообщает Boxing Scene.

Однако проведению этого боя может помешать конфликт между Околи и промоутерской компанией Matchroom. Команда Околи утверждает, что не имеет больше обязательств перед Matchroom, а британцы наоборот считают, что боксер должен провести еще один бой по действующему соглашению.

Президент Boxxer Бен Шалом сказал, что конфликт уже улажен, однако Matchroom пока не подтвердила этого.

30-летний британец Околи защитил титул в феврале этого года в поединке против Михала Цесляка и с тех пор не выходил на ринг.

Владимир Кириченко
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Теги

Лоуренс Околи Matchroom Boxing

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