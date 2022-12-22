Хирн: «Мы никогда не просили у Околи 500 тысяч фунтов стерлингов»
Титульный поединок Околи – Лайт состоится 11 марта
Ивент от промоутерской компании Boxxer пройдет в Лондоне
22 декабря 21:44
Лоуренс Околи / Фото - boxingsceneWBO (Всемирная боксерская организация) объявила о том, что ее чемпион в первом тяжелом дивизионе Лоуренс Околи (18-0, 14 КО) и обязательный претендент Дэвид Лайт (20-0, 12 KO) достигли соглашения и предоставили контракты на поединок, согласно которым бой за титул состоится 11 марта в Лондоне (Великобритания) на ивенте промоутерской компании Boxxer. Об этом сообщает Boxing Scene.
Однако проведению этого боя может помешать конфликт между Околи и промоутерской компанией Matchroom. Команда Околи утверждает, что не имеет больше обязательств перед Matchroom, а британцы наоборот считают, что боксер должен провести еще один бой по действующему соглашению.
Президент Boxxer Бен Шалом сказал, что конфликт уже улажен, однако Matchroom пока не подтвердила этого.
30-летний британец Околи защитил титул в феврале этого года в поединке против Михала Цесляка и с тех пор не выходил на ринг.