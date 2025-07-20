Олег Гончар

Британский боксер супертяжелого веса Дерек Чисора (36-13, 23 КО) опубликовал в Twitter совместное видео с абсолютным чемпионом WBC, WBO, WBA и IBO Александром Усиком (24-0, 15 КО), поздравив его с победой над Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 КО).

«Ты можешь больше нас не бить, пожалуйста?» — пошутил Чисора. Дерек Чисора

Этими словами Дерек признал доминирование Усика над британскими боксерами в супертяжелом дивизионе.

Three time Undisputed Heavyweight Champion of the world! Can you stop beating us up please? @usykaa pic.twitter.com/Vl6gSsRpCY — Derek Chisora 🥊 (@DerekWarChisora) July 20, 2025

Эта победа стала седьмой подряд для украинца против соперников из Великобритании. Он победил Чисору, дважды Энтони Джошуа, дважды Тайсона Фьюри и дважды Дюбуа.

Усик после боя с Дюбуа назвал своих возможных соперников, среди которых двое британских боксеров.