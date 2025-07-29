Олег Гончар

Эдди Хирн, промоутер экс-чемпиона супертяжелого веса Энтони Джошуа (28-4, 25 KO), высказался о потенциальном бое с ютубером Джейком Полом (12-1, 7 KO).

Хирн подчеркнул, что команда Джошуа планирует поединок в декабре 2025 года, но не рассчитывает на бой с Полом, поскольку нет уверенности, что тот согласится.

По словам промоутера, бой с Полом имеет огромный потенциал из-за его медийности, но Джейк осознает риски, ведь Джошуа представляет серьёзную угрозу.

При этом, Эдди отметил, что возможность договориться о гонорарах в 15 или 25 миллионов долларов исключается, но при 40 миллионах переговоры становятся более реальными. Он считает, что Пол не глуп и понимает опасность, вспоминая Фрэнсиса Нганну, которого Джошуа нокаутировал в марте 2024 года. Нганну легко бы победил Пола.

Хирн подчеркнул, что окружение Пола убеждает его в уникальности, что он новое пришествие Мохаммеда Али, но бой с Джошуа может стать вирусным моментом, если сумма будет достаточной.

Также Эдди добавил, что команда Джошуа параллельно планирует другие поединки, не полагаясь исключительно на Пола.

Напомним, Тони Белью считает абсурдным бой Пола и Джошуа.

Известный тренер заявил, что Усик даже с одной рукой победит Джейка Пола.