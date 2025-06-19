Тренер Сиренко – о трэштоке от Новицкого: «Они только себе делают хуже»
Александр Корх разложил все по полочкам
около 3 часов назад
Владислав Сиренко / Фото - Facebook
Александр Корх, тренер украинского боксера супертяжелого веса Владислава Сиренко (22-0, 19 КО), для vRINGe рассказал о Напомним, что украинские супертяжеловесы Сиренко и Новицкий встретятся в андеркарде поединка Усик – Дюбуа 19 августа.
Напомним, что украинские супертяжеловесы Сиренко и Новицкий встретятся в андеркарде поединка Усик – Дюбуа 19 августа.