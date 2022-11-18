Промоутер Джошуа заявил, что в ближайший год Усик начнет отдавать чемпионские титулы
Тренер Уайлдера не считает Усика достойным соперником для Деонтея
Скотт считает только Фьюри тестом для американца
18 ноября 11:58
Фото: Instagram
Тренер Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 KO) Малик Скотт заявил, что только чемпион WBC Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) опасен для американского нокаутера:
Тест Деонтея – это в бою с Тайсоном Фьюри. Я не верю в таких бойцов, как Джошуа, Усик и Руис. Я не думаю, что они смогут даже приблизиться к Уайлдеру, когда он сосредоточен на своей цели. Я не верю в это. Хотите верьте, хотите нет, но я уверен, что с таким Деонтеем даже Тайсон Фьюри не справится.
Промоутер Энтони Джошуа (24-3, 22 KO) считает, что Александр Усик (20-0, 13 KO) или Фьюри скоро начнут отдавать титулы.
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