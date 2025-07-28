Олег Гончар

Британский тренер Барри МакГиган высказался о перспективах экс-чемпиона IBF Даниэля Дюбуа (22-3, 21 КО) после его поражения нокаутом в пятом раунде от абсолютного чемпиона супертяжелого веса Александра Усика (24-0, 15 КО).

МакГиган считает, что Дюбуа способен вернуться, но его поражение выявило уязвимость — возможность быть нокаутированным, что станет известным всем соперникам.

МакГиган отметил, что Дюбуа полагается на инстинкты и физическую мощь, способную отправить в нокаут кого угодно, но развить стратегическое мышление для него почти невозможно.

По мнению тренера, отсутствие интеллектуального подхода к боксу ограничивает прогресс Дюбуа по сравнению с Усиком, который демонстрирует исключительное тактическое мышление.

Для восстановления карьеры МакГиган советует 28-летнему Дюбуа одержать несколько побед, чтобы вернуть уверенность. Хотя молодой возраст дает британцу шанс на камбэк, тренер сомневается, что тот сможет достичь уровня Усика из-за отсутствия нужного ментального подхода.

Напомним, ранее катмен Усика рассказал, кто научил Александра удару, которым тот нокаутировал Дюбуа.