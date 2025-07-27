Рас Анбер рассказал, кто научил Усика удару «Иван»
Катмен Усика поделился, как появился фирменный удар
около 19 часов назад
Катмен абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) Рас Анбер рассказал о специальном ударе, которым украинец нокаутировал экс-чемпиона IBF Даниэля Дюбуа (22-3, 21 КО) в реванше.
Анбер заявил, что не присутствовал на пресс-конференции после боя, но узнал, что Усик упоминал его, отвечая на вопросы о нокаутирующем ударе.
Этот удар, названный Усиком «Иван», Анбер показал ему еще в 2018 году в Калифорнии во время подготовки к бою с Майклом Хантером.
«Этот удар, который он назвал “Иваном”, уже приносил результат в бою с Джошуа, а также нокаутировал Тони Беллью. Это технический прием, эффективный в противостоянии левши с правшой или наоборот — благодаря разным стойкам соперников.
Я хотел разделить с ним этот момент. Перед боем я спросил о “Иване” — это была наша общая тайна. И самое главное, что этот удар снова сработал»
Нокаут в пятом раунде позволил Усику в третий раз получить звание абсолютного чемпиона мира, укрепив статус одного из лучших боксеров современности.
Напомним, ранее в WBC ответили, дадут ли Усику сохранить статус абсолютного чемпиона.
Также бывший тренер Джошуа рассказал, что случится с Усиком, если он продолжит карьеру.