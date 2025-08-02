Известный боксерский промоутер Боб Арум в интервью изданию The Ring выразил сомнение в желании Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) выходить на ринг против топовых соперников после возможного боя с Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 KO).

Мбиллі — особенный боксер. Он действительно классный, очень сильный, имеет мощный удар, выносливый и с хорошей челюстью. У него большое будущее. Мы организуем для него качественные бои.

Я не думаю, что Канело останется ключевой фигурой в этом весе. Если он победит Кроуфорда (хотя я в этом не уверен), то просто выберет более легких соперников, выполнит контракт с Эр-Риядом, заработает деньги и уйдет из бокса. Он не хочет рисковать.

Я считаю, что Мбиллі победил бы Канело. Как и Дэвид Бенавидес. Канело уже не тот, кем был раньше.