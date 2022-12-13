Денис Беринчик: «Посвящаю победу Валерию Залужному»
«У меня есть привилегии выбирать соперника». Беринчик ответил, сразится ли с Ломаченко
Денис пока не считает этот поединок целесообразным
13 декабря 22:06
Фото: K2 Promotions
Легковаг Денис Беринчик (17-0, 9 KO) ответил на вопрос о гипотетическом поединке с соотечественником Василием Ломаченко (17-2, 11 KO):
Если за что-либо выступать и сражаться, то должна быть не интрига, а то, за что сражаться. На данный момент у меня два пояса – чемпион Европы и WBO International. У меня есть привилегии выбирать себе соперника. Если такая защита будет, моих поясов с Василием Ломаченко… Думаю, что пишущие люди не разбираются в моментах.
Напомним, что промоутер Ломаченко предложил Беринчику бой с Шакуром Стивенсоном (18-0, 9 KO).
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