Уорд высказался по поводу боя Ломаченко – Хэйни

Ортис и Ломаченко / Фото: talksport

Экс-чемпион мира в двух дивизионахпрокомментировал победу(17-2, 11 КО) над(16-1-1, 8 КО).

Учитывая возраст и то, насколько элитный Девин Хэйни — ему, наверное, придется провести лучший бой в карьере, чтобы победить. Я не видел много признаков возраста Ломаченко. Но нужно уважать эту цифру.

Ломаченко, учитывая после чего он вышел… мы об этом детально говорили. Учитывая возраст, простой — он просто особенный. И победитель находит способ выиграть. Это не всегда будет красиво, это не всегда будет хорошо и легко, как хотелось бы, но я найду способ это сделать. Это отличает чемпионов от претендентов, чемпионов от великих и великих за всю историю.