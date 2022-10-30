Арум – о бое Ломаченко – Хэйни: «Мы сделаем все возможное, чтобы устроить чемпионский поединок»
Уорд высказался по поводу боя Ломаченко – Хэйни
Экс-чемпион мира в двух дивизионах считает, что поединок будет интересным
30 октября 17:58
Ортис и Ломаченко / Фото: talksportЭкс-чемпион мира в двух дивизионах Андре Уорд в эфире ESPN прокомментировал победу Василия Ломаченко (17-2, 11 КО) над Джемейном Ортисом (16-1-1, 8 КО).
Хэйни отличается от Ортиса. Он делает совсем другие вещи, его IQ совсем на другом уровне, его ноги другие. Они полностью разные бойцы, но Хэйни придется быть лучше, чем он когда-либо был, потому что он будет драться с лучшим бойцом, с которым он встречался, если они сделают бой, а я верю, что сделают.
Учитывая возраст и то, насколько элитный Девин Хэйни — ему, наверное, придется провести лучший бой в карьере, чтобы победить. Я не видел много признаков возраста Ломаченко. Но нужно уважать эту цифру.
Ломаченко, учитывая после чего он вышел… мы об этом детально говорили. Учитывая возраст, простой — он просто особенный. И победитель находит способ выиграть. Это не всегда будет красиво, это не всегда будет хорошо и легко, как хотелось бы, но я найду способ это сделать. Это отличает чемпионов от претендентов, чемпионов от великих и великих за всю историю.
Ранее Лопес прокомментировал бой Ломаченко – Ортис.
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