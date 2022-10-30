«Большое спасибо Богу, Иисусу Христу, команде, отцу, менеджеру». Ломаченко о бое с Ортисом
Лопес: «Ортис меня сильно впечатлил»
Теофимо отметил Джемейна и назвал его ошибку в бою с Ломаченко
30 октября 11:59
Теофимо Лопес / Фото: ESPN
Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (17-1, 13 КО) YouTube-каналу Fight Hub TV прокомментировал победу своего бывшего соперника Василия Ломаченко (17-2, 13 КО) над Джемейном Ортисом (16-1-1, 8 КО).
«Ортис меня сильно впечатлил, поскольку я такого от него не ожидал. Видимо, они какое-то время изучали мой бой с Ломаченко. До определенного момента он дрался хорошо, но против Ломаченко ты должен концентрироваться на поздних раундах. Но в целом я считаю, что Ортис уже достаточно зрелый, чтобы с любым устроить крупный и качественный бой.
Я знаю лишь, что главное в этом бизнес. Они говорят о поединке Хэйни и Ломы. Не хочу ничего говорить о судьях. Скажу только, что если что-то приносит деньги, то это имеет смысл».
Напомним, ранее Ломаченко победил Ортиса единогласным решением судей. Но оценки одного из судей раскритиковал Теренс Кроуфорд.