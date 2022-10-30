Лопес: «Ортис меня сильно впечатлил»

Теофимо Лопес / Фото: ESPN

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (17-1, 13 КО) YouTube-каналу Fight Hub TV прокомментировал победу своего бывшего соперника Василия Ломаченко (17-2, 13 КО) над Джемейном Ортисом (16-1-1, 8 КО).



Я знаю лишь, что главное в этом бизнес. Они говорят о поединке Хэйни и Ломы. Не хочу ничего говорить о судьях. Скажу только, что если что-то приносит деньги, то это имеет смысл».