Промоутер Дюбуа рассказал, помешает ли Дэниэль поединку Фьюри – Усик

Усик та Ф'юрі / Фото: Instagram

Промоутер Даниэля Дюбуа (19-1, 18 KO) Фрэнк Уоррен заявил, что британец не будет мешать одному из самых громких поединков в боксе.



Функционер заявил, что бой за звание абсолютного чемпиона между Александром Усиком (20-0, 13 KO) и Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO) будет иметь приоритет над боем Дюбуа и Усика, который ранее санционировала WBA.

Frank Warren has stated that a Tyson Fury vs Oleksandr Usyk undisputed fight for the WBA, WBC, IBF & WBO heavyweight world titles will take priority over Daniel Dubois' mandatory shot at Usyk, which the WBA have now officially ordered. [@UnibetLowdown]