Усик назвал возможных следующих соперников, и с одним даже встретился после победы над Дюбуа
Абсолютный чемпион мира снова загадочно промолчал о трилогии с Фьюри – и встретился взглядом с Джейком Полом
около 1 часа назад
Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) обратился к зрителям на «Уэмбли» сразу после уверенной победы над Даниэлем Дюбуа, которого он нокаутировал в 5-м раунде.
Украинец вышел на ринг после завершения вечера бокса, чтобы поздравить фанатов и поделиться первыми впечатлениями – с юмором, эмоциями и небольшой интригой, спросив о том, кого хотят видеть его следующим соперником:
«Может быть, это Тайсон Фьюри? Может быть, Джозеф Паркер? Может быть, Дерек Чисора?
Я пока не знаю. Не могу сказать. Я хочу домой», – заявил Усик, сорвав овации на трибунах.
Таким образом, чемпион не подтвердил следующего соперника, но дал понять, что вариантов несколько – и очередной реванш с Тайсоном Фьюри вполне возможен, как и поединки с другими звездами хэвивейта.
Также во время пребывания Усика на ринге внимание привлек момент, когда он встретился с Джейком Полом, известным боксером-инфлюенсером. Их короткая встреча взглядами оставила за собой еще одну загадку – и пространство для обсуждений.
Александр Усик после завершения боя признался, что хочет отдохнуть. И судя по всему, следующая большая история с его участием может произойти уже после заслуженной паузы.