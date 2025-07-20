Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) обратился к зрителям на «Уэмбли» сразу после уверенной победы над Даниэлем Дюбуа, которого он нокаутировал в 5-м раунде.

Украинец вышел на ринг после завершения вечера бокса, чтобы поздравить фанатов и поделиться первыми впечатлениями – с юмором, эмоциями и небольшой интригой, спросив о том, кого хотят видеть его следующим соперником:

«Может быть, это Тайсон Фьюри? Может быть, Джозеф Паркер? Может быть, Дерек Чисора? Я пока не знаю. Не могу сказать. Я хочу домой», – заявил Усик, сорвав овации на трибунах.

Таким образом, чемпион не подтвердил следующего соперника, но дал понять, что вариантов несколько – и очередной реванш с Тайсоном Фьюри вполне возможен, как и поединки с другими звездами хэвивейта.

Также во время пребывания Усика на ринге внимание привлек момент, когда он встретился с Джейком Полом, известным боксером-инфлюенсером. Их короткая встреча взглядами оставила за собой еще одну загадку – и пространство для обсуждений.

Jake Paul vs Usyk?! 🤯 pic.twitter.com/OznByfMEMs — Queensberry Promotions (@Queensberry) July 19, 2025

Александр Усик после завершения боя признался, что хочет отдохнуть. И судя по всему, следующая большая история с его участием может произойти уже после заслуженной паузы.