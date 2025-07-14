Усик представил в Лондоне воссозданную мозаику из Мариуполя
Чемпион мира вместе с Ричардом Брэнсоном показали произведения Аллы Горской
около 2 часов назад
Чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA Александр Усик (24-0, 14 КО) на Трафальгарской площади в Лондоне представил восстановленную мозаику «Бориветер» из Мариуполя, сообщил портал The Straits Times.
Усик вместе с миллиардером Ричардом Брансоном презентовали воссозданную мозаику Аллы Горской.
Мозаика была создана в 1967 году и в июле 2022 года значительно повреждена во время обстрелов российскими войсками.
Усик и Брансон заявили, что цель реставрации — привлечь внимание мира к тем, кого Россия пытается уничтожить, через искусство.
Кроме того, Усик через свой благотворительный фонд инициировал кампанию по сбору средств на строительство четырех жилых домов для 64 семей, которые потеряли дома в Украине из-за войны.
Напомним, Усик 19 июля в Лондоне проведет реванш против Дэниэля Дюбуа.