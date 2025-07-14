Американский супертяжеловес Джаррелл Миллер высказался о Даниэле Дюбуа (22-2, 21 KO) накануне его поединка с Александром Усиком (23-0, 14 KO). Слова приводит The Mirror.

На пресс-конференции IBA Pro 7 в Стамбуле Миллер заявил, что их бой стал важным моментом в становлении британца.

Думаю, Дюбуа действительно набрался смелости, когда сражался со мной. Надеюсь, он сможет показать всему миру, что Большой Малыш помог ему, так сказать, стать мужественнее.

Справится ли он? Не знаю на все 110%, но я болею за этого парня.