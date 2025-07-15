Олег Гончар

Чемпион мира по версиям WBC, WBO и WBA в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) рассказал британским СМИ о связи с украинскими военными, которые поддерживают его перед реваншем с Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО).

Боксер заявил, что регулярно получает видеозаписи и текстовые сообщения от друзей-солдат с передовой. Он считает это серьезной мотивацией, ведь воины интересуются его состоянием, желают успеха и обмениваются пожеланиями, несмотря на сложные условия.

«Друзья-солдаты присылают мне сообщения с передовой. «Привет, брат, как ты сегодня? У нас все нормально, мы уже едем. А ты как?» Я говорю, что все хорошо, все в порядке. Я не голоден, хорошая погода… «Ты молодец, брат. Хорошего дня». Мы постоянно обмениваемся сообщениями». Александр Усик

Напомним, реванш Усика против Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне.