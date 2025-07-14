Михаил Цирюк

Уже 19 июля Александр Усик проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе против британца Даниэля Дюбуа. Как и перед первым поединком во Вроцлаве, украинский боксер будет фаворитом противостояния, правда, уже не таким явным. Момент с падением Усика после удара ниже пояса в первом бою добавляет интриги и перца, ведь несмотря на все симпатии к Александру, вопрос «а не упал бы он так же, если бы удар был чуть выше?» все же не дает покоя.

Официальный спонсор боя Усик-Дюбуа – букмекерский бренд GGBET, созданный для ценителей реальных эмоций. «Стартер пак» для просмотра легендарного поединка именно здесь: разнообразие маркетов, спецпредложения к бою, активности и интерактивы с розыгрышем призов и многое другое. Подписывайся на соцсети бренда или заходи на платформу ggbet.ua, чтобы получить максимум опций. Поддерживай линию бокса вместе с GGBET!

Так или иначе, букмекеры отдают ощутимое преимущество в этом поединке именно украинскому боксеру. Победу Усика пророчит и большинство экспертов, однако по этому поводу есть и другие мнения. Так что предлагаем вам взглянуть, кто и что прогнозировал в будущем поединке в Лондоне.

Украина не сомневается в Усике

И это, в принципе, вполне логично. Хотя, основания считать фаворитом именно Александра, конечно, основываются не только на патриотизме.

Например, промоутер Влад Елисеев не давал Дюбуа никаких шансов еще задолго до назначения этого боя.

Був момент, коли Дюбуа пробив нижче пояса, але промоутер Дюбуа весь час казав, «ні, це був легальний удар, все окей». Тож розкачати цей бій Усик – Дюбуа вдруге буде надзвичайно легко. Для Сані це буде знову дуже легка перемога, якщо він такого бугая джебом нокаутував, тож можна вдруге стати абсолютним чемпіоном світу в хевівейті. Влад Єлисєєв

Бывший чемпион в полутяжелом весе Александр Гвоздик также максимально уверен в победе тезки, и снова ждет нокаута во второй половине поединка.

Дюбуа – сильний та дуже небезпечний боксер, який прогресує, але, на мою думку, з Олександром він знову буде виглядати як школяр. Навіть гірше, ніж у першому бою. Небезпека – це важкий удар, пресинг. З іншого боку, він досить повільний для Олександра, та, звичайно, з майстерністю Олександра він і близько не поруч. Олександр Гвоздик

Значительно сдержаннее в своем прогнозе был чемпион WBO Global в первом полусреднем весе Арам Фаниян, который оценил шансы боксеров в будущем поединке как 50 на 50.

Для мене реванш Усик – Дюбуа є дуже цікавим, адже я вважаю Дюбуа достатньо непоганим важковаговиком. Наразі я не можу сказати на 100%, що Олександр переможе. Для мене цей бій буде 50% на 50%, і він справді буде дуже цікавим. Арам Фаніян

А вот Виктор Выхрист не видит для Даниэля Дюбуа никаких шансов.

Усик, як на мене, – це боксер без вразливих місць. Що ж до Дюбуа, то він став більш досвідченим, впевненішим у своїх силах, але, все одно, його арсенал залишається доволі обмеженим: ставка робиться на нокаутуючий удар. Переконаний, що при підготовці до бою на Вемблі Усик врахує кожну дрібницю й нейтралізує спроби британця завдати свого коронного удару. Тим паче, що «козирі» Олександра – швидкі ноги, руки, осмислені комбінації – нікуди не ділися. До речі, Усик дуже добре працює над виправленням помилок, на мій погляд, матч-реванш з Ф'юрі він провів краще, ніж перший бій. Віктор Вихрист

Что говорили топбоксеры?

Британский топпроспект Мозес Итаума признался, что будет болеть за Дюбуа, но в его победу не верит.

Для Дюбуа це другий бій, другий шанс проти Усика. Якщо чесно, думаю, Усик зробить із ним те саме, що й у попередньому бою. Його IQ просто занадто високий. Річ у тім, що Даніель Дюбуа — це просто сила. Тож я не знаю. Це може бути передача корони. Але сумніваюся. Я хочу, щоб Даніель переміг. Він мене підтримав. Та ще й він нігерієць. Як тобі таке, Даніелю? Мозес Ітаума

Бывший соперник Усика Тони Белью в соотечественника верит, однако преимущество все же отдает украинцу.

Даніель зараз на підйомі. Перемога над Ей Джеєм вивела його на зовсім новий рівень. Він заряджений і рішучий. Про перший бій з Усиком він навіть не думатиме – він буде зосереджений лише на тому, щоб знову вийти на "Вемблі" та нокаутувати Олександра. Усику доведеться знову вибити з Дюбуа цю впевненість. Йому потрібно буде забрати його волю. І я думаю, що він з цим впорається. Хоча цього разу це буде не так легко. Можливо, вперше в кар'єрі Олександру доведеться піднятися з канвасу після точного удару в голову. Але він вистоїть. Дюбуа зараз, без сумніву, найвпевненіший у своїй кар'єрі. Але, як на мене, ця впевненість почне танути після шостого раунду. З шостого по дев'ятий він стане мішенню. Якщо протримається до 12-го – честь йому. Але я в це не вірю. Усик зробить свою роботу. Тоні Белью

Небольшое преимуществоУсику отдает и бывший чемпион Дэвид Хэй, однако в шансы Дюбуа также верит.

Я думаю, если когда-либо и был шанс победить такого боксера, как Усик, то это сейчас — Дюбуа имеет импульс, дерется дома, все на его стороне. Усик на самом деле ничего особенно не выиграет в этом бою, так как он уже побеждал Дюбуа. Но он так же действовал с Фьюри и Джошуа — давал обоим реванши и выглядел еще лучше в повторных боях, так что этот поединок мне действительно интересен. Все будут болеть за Даниэля — он замечательный парень, честный, открытый. Но он выступает против волшебника, против того, кто не знает, что такое поражение. Я не удивлюсь, если Усик снова победит, но в то же время не удивлюсь, если он начнет демонстрировать признаки возраста. Дэвид Хэй

А вот кто решился спрогнозировать победу Дюбуа - так это последний соперник Усика Тайсон Фьюри.

Нокаутируй его, потому что... Но я бы так не сказал, потому что это бой в Англии и это его шоу. Так что просто сделай все, что можешь. Вот и все. Все, что можешь. Раньше Дюбуа сделал ему больно, когда ударом в корпус сбил его с ног. Так что, возможно, он сможет снова пробить тем же ударом в корпус. Тайсон Фьюри

А что думает легенда?

Довольно однозначно о предстоящем поединке высказался бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис. Возможно, в этот момент в бойце говорил присущий ему патриотизм и привязанность к британским коллегам, однако Леннокс – один из немногих специалистов, которые называли своим фаворитом Дюбуа очень убедительно.

Я считаю, что в следующие выходные Даниэль Дюбуа победит Александра Усика и станет абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Леннокс Льюис

Что ж, будет ли это так – увидим уже скоро. 19 июля, Лондон, Уэмбли. Ждать осталось совсем недолго.

В первом поединке Усик-Дюбуа фатальным стал 9 раунд – именно тогда Александр Усик техническим нокаутом победил «Динамита» Дюбуа. Так что не удивительно, что внимание букмекеров сосредоточено именно на этом отрезке боя. Официальный спонсор поединка – букмекерский бренд GGBET – считает, что вероятнее всего реванш закончится в 7, 8 или 9 раунде (коэффициент 10). Шансы на выигрыш боя Усиком в этих раундах оцениваются коэффициентом 7, 18 – для Дюбуа. Сбудутся ли ожидания – увидим совсем скоро. А пока настраивайся на просмотр и держи линию бокса вместе с GGBET!

В материале использованы фото Getty Images