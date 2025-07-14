Олег Гончар

Чемпион мира по версиям WBC, WBO и WBA в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) во время презентации восстановленной мозаики Аллы Горской «Боривитер» на Трафальгарской площади в Лондоне рассказал о жертвах, которые несет Украина, сообщил портал The Straits Times.

Во время выступления со сцены Усик подчеркнул, что Россия разрушила его город, страну, больницы, школы и жизнь украинцев, но выразил уверенность в возрождении нации, сравнив его с восстановлением мозаики кусочек за кусочком.

«Россия разрушила в моем городе, в моей стране, Россия разрушила больницы, Россия разрушила школы, Россия разрушила жизни украинцев. Но мы выдержим. Мы будем восстанавливать нашу страну, как мозаику, кусочек за кусочком». Александр Усик

Отметим, что в мероприятии также принял участие британский предприниматель Ричард Брэнсон, который поддерживает Украину после полномасштабного вторжения России.