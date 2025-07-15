Олег Гончар

Чемпион мира по версиям WBC, WBO и WBA в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) во время интервью в Великобритании рассказал о тяжёлых буднях своей семьи в Украине во время войны.

Боксер заявил, что последние две недели разговаривает с женой каждый вечер, слыша звуки взрывов и «шахедов» во время видеозвонков.

Он рассказал, как его полуторагодовалая дочь реагирует на воздушные тревоги.

Когда моя дочь услышала тревогу, она взяла маму за руку и пошла в бомбоубежище… В полтора года. Понимаете, что происходит? В Украине в последние две недели очень-очень трудно. Александр Усик

Усик подчеркнул, что Россия обстреливает гражданскую инфраструктуру — больницы, школы, жилые дома. В городах по всей Украине, таких как Сумы, Харьков, Херсон, Киев и Львов, ежедневно получают отчеты о разрушениях.

Напомним, что 19 июля в Лондоне Усик проведёт реванш против Даниэля Дюбуа.