Усик возглавил обновленный рейтинг The Ring, Родригес обошел Накадани
Абсолютный чемпион супертяжёлого веса сохранил первое место, а в топ-10 произошло лишь одно изменение
около 7 часов назад
Журнал The Ring обновил рейтинг лучших боксеров pound-for-pound по состоянию на 30 июля.
Лидером остался абсолютный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (24-0, 15 КО), который 19 июля на Уэмбли нокаутировал в пятом раунде Даниеля Дюбуа (22-3, 21 КО).
Значительные изменения произошли ниже, поскольку чемпион WBC и WBO во втором наилегчайшем весе Джессі Родригес (22-0, 15 КО), после победы над Педро Геварой, обошел обладателя титулов WBC и IBF в более легком весе Дзунто Накадани (31-0, 24 КО), заняв шестую строчку.
Накадани, который в июле 2025 года защитил пояса против Винсента Астолабио, опустился на седьмую позицию. Остальная часть рейтинга осталась без изменений.
Рейтинг P4P от The Ring:
1. Александр Усик
2. Наоя Иноуэ
3. Теренс Кроуфорд
4. Дмитрий Бивол
5. Артур Бетербиев
6 (7). Джессі Родригес
7 (6). Дзунто Накадани
8. Сауль Альварес
9. Кен Широ
10. Шакур Стивенсон
Напомним, ранее американский тренер ответил, сможет ли Фьюри справиться с Усиком в третьем поединке.
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