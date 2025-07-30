Олег Гончар

Журнал The Ring обновил рейтинг лучших боксеров pound-for-pound по состоянию на 30 июля.

Лидером остался абсолютный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (24-0, 15 КО), который 19 июля на Уэмбли нокаутировал в пятом раунде Даниеля Дюбуа (22-3, 21 КО).

Значительные изменения произошли ниже, поскольку чемпион WBC и WBO во втором наилегчайшем весе Джессі Родригес (22-0, 15 КО), после победы над Педро Геварой, обошел обладателя титулов WBC и IBF в более легком весе Дзунто Накадани (31-0, 24 КО), заняв шестую строчку.

Накадани, который в июле 2025 года защитил пояса против Винсента Астолабио, опустился на седьмую позицию. Остальная часть рейтинга осталась без изменений.

Рейтинг P4P от The Ring:

1. Александр Усик

2. Наоя Иноуэ

3. Теренс Кроуфорд

4. Дмитрий Бивол

5. Артур Бетербиев

6 (7). Джессі Родригес

7 (6). Дзунто Накадани

8. Сауль Альварес

9. Кен Широ

10. Шакур Стивенсон

Напомним, ранее американский тренер ответил, сможет ли Фьюри справиться с Усиком в третьем поединке.