Американский тренер ответил, сможет ли Фьюри справиться с Усиком в третьем поединке
Джексон не видит никого, кто может составить конкуренцию украинцу
около 6 часов назад
Фото: Getty Images
Американский тренер Джон Дэвид Джексон высказался о потенциальном поединке Александра Усика (24-0, 15 KO) и Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 KO). Слова наставника приводит vringe.com:
Я не вижу никого в этом дивизионе, кто мог бы справиться с движениями Усика. Сейчас я не вижу того, кто мог бы это сделать. Он очень умный. Он знает своё ремесло и делает это хорошо.