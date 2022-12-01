Усик отказался от 65 миллионов долларов за бой с Фьюри? Ответ промоутера украинца

Красюк обвинил Тайсона в срыве поединка

Фото: XSPORT

Промоутер Александра Усика (20-0, 13 KO) Александр Красюк в интервью iFL TV заявил, что именно Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) помешал поединку за звание абсолютного чемпиона:



Когда я брал интервью у Тайсона, он сказал, что Усик отказался от предложения в 65 миллионов долларов за сражение с ним. Можете на это ответить?

Я также читал от Тайсона Фьюри, что он не будет платить IBF санкционное собрание. Я думаю, что он эксперт в ринге, но он слаб в промоутировании или боксерском менеджменте. Именно поэтому мы иногда слышим удивительные вещи от бойцов, не понимающих природу этого спорта, этой индустрии. Возможно, потому он это и сказал. Усик никогда не отказывался от предложения. Он юридически привязан к поединку за «абсолют». Потому нет, никаких шансов. Единственное, что я могу сказать о сорванном соглашении – это произошло год назад (бой за звание абсолютного чемпиона). Перед тем, как он провел защиту титула с обязательным претендентом Диллианом Уайтом. Диллиан и Джошуа были готовы отойти в сторону, чтобы грандиозное сражение произошло. Но мы не получили согласие от Фьюри. Год назад он не хотел сражаться за звание абсолютного чемпиона. Мы надеемся, что он изменил свое мнение. Мы и весь мир ждем, что он согласится на этот бой.

Напомним, что Усик приедет на бой Фьюри, не смотря на угрозы.