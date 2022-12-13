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В 2023 году может состояться бой за звание «абсолюта» Ломаченко – Беринчик

Да, вряд ли подобный поединок случится, но шансы на это есть
Бокс Профессиональный бокс
13 декабря 14:00
В 2023 году может состояться бой за звание «абсолюта» Ломаченко – Беринчик

В 2023 году может состояться бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между украинцами Василием Ломаченко (17-2, 11 КО) и Денисом Беринчиком (17-0, 9 КО). Согласитесь, звучит как обычный «кликбейт», но не все так просто. При стечение многих обстоятельств мы действительно можем увидеть этот бой где-то в конце следующего года.

Что для этого нужно?

Начнем с Ломаченко. В первой половине 2023-го «Хай-тек» должен подраться с Девином Хэйни за звание «абсолюта». В случае победы, Василий наконец исполнит свою мечту и соберет все главные пояса. Дальше надеемся, что Хэйни не затребует реванш, а просто перейдет в следующую весовую категорию, как это недавно сделал Теофимо Лопес. Таким образом, в нашем теоретическом мире Ломаченко – абсолютный чемпион мира, который намерен провести несколько защит этого звания.

Здесь переходим к Беринчику. Денис недавно подписал контракт с одним из лучших промоутеров мира Фрэнком Уорреном. Тот со своей стороны пообещал организовать украинцу бой за титул чемпиона мира уже в 2023 году. Так как в нашем теоретическом измерении всеми поясами уже владеет Ломаченко, то бой с Василием – единственная возможность для Беринчика реализовать уже свою мечту.

А кого вы будете поддерживать в поединке Ломаченко – Беринчик?

Сергей Остапенко
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Теги

Василий Ломаченко Денис Беринчик

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