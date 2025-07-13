Временный чемпион WBO в супертяжелом дивизионе новозеландец Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) для Seconds Out рассказал, что хочет реванша с бывшим обладателем титулов в тяжелом весе британцем Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) за поражение в 2018 году.

«Я больше всего хочу отомстить за бой с Джошуа, потому что в 2018 году я был совершенно другим бойцом, как и он. Он был лицом бокса, привлек много внимания к спорту, и я хочу взять реванш за то поражение.

Я бы с удовольствием снова вышел против Джошуа. Кажется, он перенес операцию и планирует возвращение, так что если появится такая возможность — я воспользуюсь ею обеими руками. Это будет замечательный бой. Если у него все еще есть мотивация и страсть к боксу — пусть продолжает. Если это то, чего он хочет. Он еще способен на многое».