В команде Усика объяснили, почему Фьюри будет тяжело нокаутировать украинца

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Промоутер Александра Усика (20-0, 13 KO) Александр Красюк заявил, что Тайсону Фьюри (33-0-1, 24 KO) будет непросто донести удар до украинца:



Наносить удары – хорошо, но очень сложно найти способ ударить Усика из-за его футворка, агрессии, умения резать углы. Вы видели, насколько разочарованным после боя был Энтони Джошуа. Он был совершенно огорчен. Джошуа пытался бить Усика, но Александр находился на другой стороне. Я имею в виду, что Джошуа пытался ударить Усика на одной стороне, а Александр внезапно оказывался на другой. Его работа ног приносит большие дивиденды. Вы нечасто такое увидите, особенно в супертяжелом весе.