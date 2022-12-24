«Желательно за титул чемпиона мира». Промоутер Усика рассказал, когда ожидается проведение поединка Стивенсон – Беринчик
В команде Усика объяснили, почему Фьюри будет тяжело нокаутировать украинца
Красюк заявил, что Тайсону будет тяжело поймать Александра
24 декабря 20:46
Фото: Instagram
Промоутер Александра Усика (20-0, 13 KO) Александр Красюк заявил, что Тайсону Фьюри (33-0-1, 24 KO) будет непросто донести удар до украинца:
Фьюри попытается использовать свое преимущество в габаритах, весе и длине рук. Для боксера хорошо, когда он использует это в бою. Фьюри попытается найти решение, как нокаутировать Усика. В противном случае бой не будет выглядеть хорошо для него. Если Фьюри пройдет всю дистанцию, то у него будет меньше шансов победить по очкам, чем у Усика.
Наносить удары – хорошо, но очень сложно найти способ ударить Усика из-за его футворка, агрессии, умения резать углы. Вы видели, насколько разочарованным после боя был Энтони Джошуа. Он был совершенно огорчен. Джошуа пытался бить Усика, но Александр находился на другой стороне. Я имею в виду, что Джошуа пытался ударить Усика на одной стороне, а Александр внезапно оказывался на другой. Его работа ног приносит большие дивиденды. Вы нечасто такое увидите, особенно в супертяжелом весе.
Красюк заявил, что Усик может нокаутировать Фьюри.
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