Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
15:55
Осиное гнездо. Художественный фильм
16:55
live
Гандбол. Бундеслига 2. Кобург - Мотор (Запорожье). Прямая трансляция

В команде Усика объяснили, почему Фьюри будет тяжело нокаутировать украинца

Красюк заявил, что Тайсону будет тяжело поймать Александра
Бокс Профессиональный бокс
24 декабря 20:46
В команде Усика объяснили, почему Фьюри будет тяжело нокаутировать украинца
Фото: Instagram

Промоутер Александра Усика (20-0, 13 KO) Александр Красюк заявил, что Тайсону Фьюри (33-0-1, 24 KO) будет непросто донести удар до украинца:

Фьюри попытается использовать свое преимущество в габаритах, весе и длине рук. Для боксера хорошо, когда он использует это в бою. Фьюри попытается найти решение, как нокаутировать Усика. В противном случае бой не будет выглядеть хорошо для него. Если Фьюри пройдет всю дистанцию, то у него будет меньше шансов победить по очкам, чем у Усика.

Наносить удары – хорошо, но очень сложно найти способ ударить Усика из-за его футворка, агрессии, умения резать углы. Вы видели, насколько разочарованным после боя был Энтони Джошуа. Он был совершенно огорчен. Джошуа пытался бить Усика, но Александр находился на другой стороне. Я имею в виду, что Джошуа пытался ударить Усика на одной стороне, а Александр внезапно оказывался на другой. Его работа ног приносит большие дивиденды. Вы нечасто такое увидите, особенно в супертяжелом весе.

Красюк заявил, что Усик может нокаутировать Фьюри.

Источник: fightnews.info Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 6)

Теги

Александр Усик Тайсон Фьюри

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Бывший чемпион мира: «Усик однозначно может победить Фьюри по очкам, осыпая его комбинациями»
Бывший чемпион мира: «Усик однозначно может победить Фьюри по очкам, осыпая его комбинациями»
Бокс Профессиональный бокс
16:58
Фьюри побил Чисору намного убедительней Усика. Почему так вышло и что об этом говорят сами боксеры?
Фьюри побил Чисору намного убедительней Усика. Почему так вышло и что об этом говорят сами боксеры?
Бокс Профессиональный бокс
16:56
Промоутер: «Для Усика Фьюри – самый сложный соперник в мире»
Промоутер: «Для Усика Фьюри – самый сложный соперник в мире»
Бокс Профессиональный бокс
13:27
Экс-чемпион мира назвал явного фаворита в бою Усик – Фьюри
Экс-чемпион мира назвал явного фаворита в бою Усик – Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
08:58
Экс-чемпион мира назвал Усика лучшим боксером года
Экс-чемпион мира назвал Усика лучшим боксером года
Бокс Профессиональный бокс
07:39
Британский легендарный боксер рассказал, какие у Фьюри могут быть проблемы с Усиком
Британский легендарный боксер рассказал, какие у Фьюри могут быть проблемы с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 19:00

Новости: Бокс

Рамирес хочет провести поединки с Хэйни, Лопесом, Гарсией и Джервонтой
Рамирес хочет провести поединки с Хэйни, Лопесом, Гарсией и Джервонтой
Профессиональный бокс
17:24
Прайс – о спарринге с Джошуа: «Я просто поймал его тяжелым ударом справа, и он упал»
Прайс – о спарринге с Джошуа: «Я просто поймал его тяжелым ударом справа, и он упал»
Профессиональный бокс
17:09
Бывший чемпион мира: «Усик однозначно может победить Фьюри по очкам, осыпая его комбинациями»
Бывший чемпион мира: «Усик однозначно может победить Фьюри по очкам, осыпая его комбинациями»
Профессиональный бокс
16:58
Фьюри побил Чисору намного убедительней Усика. Почему так вышло и что об этом говорят сами боксеры?
Фьюри побил Чисору намного убедительней Усика. Почему так вышло и что об этом говорят сами боксеры?
Профессиональный бокс
16:56
Лу ДиБелла: «Хочу увидеть бой Джошуа – Уайлдер в 2023 году»
Лу ДиБелла: «Хочу увидеть бой Джошуа – Уайлдер в 2023 году»
Профессиональный бокс
16:21
Бывший чемпион мира хочет заменить Джермелла Чарло в поединка против Тима Цзю
Бывший чемпион мира хочет заменить Джермелла Чарло в поединка против Тима Цзю
Профессиональный бокс
15:18
Промоутер: «Для Усика Фьюри – самый сложный соперник в мире»
Промоутер: «Для Усика Фьюри – самый сложный соперник в мире»
Профессиональный бокс
13:27
Рой Джонс хочет, чтобы Юбэнк боксировал с Головкиным
Рой Джонс хочет, чтобы Юбэнк боксировал с Головкиным
Профессиональный бокс
12:47
Экс-чемпион мира назвал явного фаворита в бою Усик – Фьюри
Экс-чемпион мира назвал явного фаворита в бою Усик – Фьюри
Профессиональный бокс
08:58
Все новости

Популярные новости

Поворознюк о Виталие Кличко: «Спортсмен, боец, боксер, но он ведет себя, как баба-паникерша»
Поворознюк о Виталие Кличко: «Спортсмен, боец, боксер, но он ведет себя, как баба-паникерша»
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 11:45
13
«Это вам не проскурки в Лавре делать». Ломаченко досталось от украинского военного
«Это вам не проскурки в Лавре делать». Ломаченко досталось от украинского военного
Бокс Профессиональный бокс
22 декабря 10:53
3
«Кадык вырву». Президент «Ингульца» наехал на Гордона
«Кадык вырву». Президент «Ингульца» наехал на Гордона
Футбол Украинская Премьер-лига
25 декабря 11:05
3
UEFA и FIFA пригрозили исключить Украину из своих организаций
UEFA и FIFA пригрозили исключить Украину из своих организаций
Футбол Украинская Премьер-лига
19 декабря 18:11
4
Красюк: «Сказал промоутеру Ломаченко поберечь своего бойца, потому что Беринчик его точно убьет»
Красюк: «Сказал промоутеру Ломаченко поберечь своего бойца, потому что Беринчик его точно убьет»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 18:05
2
Усик пожертвовал почти 14 миллионов гривен на восстановление села в Киевской области
Усик пожертвовал почти 14 миллионов гривен на восстановление села в Киевской области
Бокс Профессиональный бокс
23 декабря 20:22
1
Все новости