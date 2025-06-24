В США назвали Постола неэлитным боксером: всё из-за боя с Кроуфордом?
Гнусные слова от известного инсайдера
21 минуту назад
Журналист и боксерский инсайдер Майк Коппинджер отреагировал на слова обладателя титула WBA в первом среднем весе Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО) о том, что бывший чемпион мира в полусреднем дивизионе украинец Виктор Постол (32-5, 12 КО) был элитным бойцом.
«Просто не существует такой вселенной, в которой Виктор Постол или Рикки Бернс когда-либо были даже близки к элите.
Хотя обе победы были солидными. Бернс был соперником в выездном бою, когда Кроуфорд завоевывал свой первый титул, а у Постола тогда была хорошая серия.
Эррол Спенс – это уже другое дело, он был настоящим элитным боксером».
Напомним, Кроуфорд победил Постола в 2016 году единогласным решением судей.
Следующий бой Терренс проведет 13 сентября на Эледжент Стэдиум в Лас-Вегасе против Сауля Альвареса. Трансляция боя будет доступна на Netflix.