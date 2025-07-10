Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе, а ныне депутат российской Госдумы Николай Валуев для рашистских СМИ прокомментировал новость о своем заочном аресте в Украине.

Ранее украинский суд приговорил Валуева к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Фанат путина заявил, что с иронией относится к такому решению суда.

«Ой, какой ужас... Да я даже не реагирую на подобные новости. Это как сайт Миротворец. Украина признает заслуги, в частности депутатов госдумы РФ, в возвращении Крыма домой, в Россию. Не понимаю только, какое имущество они собираются конфисковать у меня. Какой-то гротескный штрих в этом обвинении. Буду ли как-то в юридической плоскости реагировать? Неужели вы серьезно об этом спрашиваете? Всё, что происходит там, к юридической плоскости не имеет никакого отношения. У них даже президент нелегитимный».

Напомним, Александр Усик в Лондоне будет презентовать восстановленную мозаику, поврежденную россиянами в Мариуполе.