Владимир Кириченко

Владелец титулов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом дивизионе украинец Александр Усик (23-0, 14 КО) представит воссозданную мозаику Аллы Горской «Боривитер», которая была повреждена во время обстрелов Мариуполя в 2022 году. Об этом сообщает Суспільне Культура.

Мероприятие состоится 14 июля на Трафальгарской площади в Лондоне и приурочено к будущему бою Усика с обладателем титула IBF британцем Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО).

Оригинальное панно было создано в 1967 году группой художников под руководством Аллы Горской. В июле 2022 года российские оккупанты существенно повредили произведение искусства.

По задумке организаторов, восстановленная мозаика будет рассказывать миру о тех, кого россия пытается уничтожить.

Модернизированную версию «Боривітера» представляли 12 июня на Майдане Независимости в Киеве. Посетители могли увидеть работу до 22 июня.

Напомним, в россии сделали прогноз на реванш Усик – Дюбуа.