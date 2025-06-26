Олег Гончар

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-4-1, 42 КО) и Тайррелл Герндон (24-5, 15 КО) прошли официальную процедуру взвешивания накануне поединка, который состоится 27 июня в Уичито, штат Канзас, США.

Как сообщает Ring Magazine, 39-летний Уайлдер показал на весах 102,2 кг, тогда как его 37-летний соперник Герндон весит 99 кг.

Для Уайлдера этот бой станет возвращением после поражения техническим нокаутом в пятом раунде от китайца Чжана Чжилея 1 июня 2024 года в Эр-Рияде.

Американец стремится реабилитироваться и вернуться в титульную гонку. Герндон, в свою очередь, выиграл три из последних пяти боев и видит в поединке шанс заявить о себе в тяжелом дивизионе.