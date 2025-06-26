Бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер (43-4-1, 42 КО) в интервью The Ring выразил желание провести бой против обладателя титулов WBC, WBA, WBO, IBO в хевивейте Александра Усика (23-0, 14 КО).

«Если Усик будет еще в форме, когда придет время, то это будет очевидный выбор. Я думаю, это будет невероятно. Я буду драться с ним, если он будет готов. Но этот год для многих людей, в том числе для нас обоих, уже не актуален. Следующий год может быть полон сюрпризов.

Он раньше говорил, что хочет драться со мной, и я надеюсь, что он до сих пор так думает. То, что он сделал, – это прекрасно, и я рад за него. Он пришел и получил возможности, которых я не мог получить, потому что был опасен.

Я болел за Усика в боях с Фьюри. Я знал его возможности и то, насколько он умел. Перед первым боем я говорил людям, что Усик победит благодаря своему стилю. Я выбрал сторону, и это не имело ничего общего с моим соперничеством с Фьюри. А после того, как он победил его в первый раз, я знал, что во второй раз будет легче. Я рад за Усика.

Я здесь, чтобы снова сделать тяжеловесную категорию интересной. В боксе нужны споры, и я здесь, чтобы снова их разжечь. Когда есть такой сильный Деонтей Уайлдер, физически, морально, эмоционально, трудно кому-либо победить меня или набраться смелости и нервов, чтобы драться со мной. Я все тот же, но в моей жизни было несколько трудных лет, которых я не ожидал. И так же, как на ринге, удары, которые ты не видишь в жизни, являются самыми опасными».