Ортис: «Бой с Ломаченко – шанс всей жизни»
Видео трансляция поединка Ломаченко – Ортис
Главный ивент вечеру смотрите с утра 30 октября
30 октября 05:55
Фото: Top Rank
В ночь с 29 на 30 октября в Нию-Йорке пройдет вечер бокса, главным событием которого станет бой Василия Ломаченко (16-2, 11 KO) и Джемейна Ортиса (16-0-1, 8 KO).
Накануне поединка бойцы провели официальную церемонию взвешивания – украинец оказался немного больше оппонента. Видео трансляцию поединка смотрите на медиасервисе MEGOGO:
Комментарии 0