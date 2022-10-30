Видео трансляция поединка Ломаченко – Ортис

Главный ивент вечеру смотрите с утра 30 октября

Фото: Top Rank

В ночь с 29 на 30 октября в Нию-Йорке пройдет вечер бокса, главным событием которого станет бой Василия Ломаченко (16-2, 11 KO) и Джемейна Ортиса (16-0-1, 8 KO).



Накануне поединка бойцы провели официальную церемонию взвешивания – украинец оказался немного больше оппонента. Видео трансляцию поединка смотрите на медиасервисе MEGOGO:

Видео трансляция.

Онлайн трансляция поединка Ломаченко – Ортис.