Райан Гарсия — о бое с Теофимо Лопесом: «Хочу объединить пояса»
Американский боксер высказался о возможном поединке против обладателя пояса WBA
Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе Райан Гарсия (28-2, 21 КО) выразил желание провести объединительный поединок против обладателя пояса WBA Теофимо Лопеса (23-2, 13 КО). Слова приводит MMAJunkie.
Хочу объединить пояса против Теофимо. Думаю, это правильный шаг. Это грандиозный бой. Тео — зрелищный парень, это будет адская раскрутка. Он также хороший боец. Давайте сделаем это.
Райан Гарсия уничтожил Бенна в титульном бою на шоу в Лас-Вегасе.