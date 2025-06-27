Денис Седашов

Американский блогер и боксер Джейк Пол заявил, что планирует «отправить на пенсию» Хулио Сесара Чавеса-младшего после их боя. Однако 39-летний мексиканец, сын легендарного чемпиона, не считает, что его будущее в спорте под угрозой. Цитирует The Sun.

Чавес-младший, отвечая через переводчика, прокомментировал свои прежние слова о возможном завершении карьеры:

Нет, я просто так сказал — для эффекта. Я точно не проиграю и точно не завершаю карьеру. Продолжу сражаться, как и раньше, а Джейк пусть занимается своим делом. Хулио Сезар Чавес-младший

Тем не менее, Джейк Пол имеет другое мнение — он заверил, что опустит соперника настолько низко, что тот уже не сможет вернуться в большой бокс.

WBA и WBC планируют внести скандального ютубера в рейтинги организаций.