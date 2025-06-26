Владимир Кириченко

Популярный американский видеоблогер и боксер Джейк Пол (11-1, 7 КО) поделился ожиданиями от поединка с экс-чемпионом мира мексиканцем Хулио Сезаром Чавесом-младшим (54-6-1, 34 КО).

Цитирует Пола The Sun.

«Моя цель – стать чемпионом мира, и WBA и WBC планируют внести меня в рейтинги в зависимости от моего выступления. Как только я попаду в рейтинг, смогу бороться за титул. Он – серьезный соперник, бывший чемпион мира. Это отличный тест – десять раундов, чтобы подготовиться к тому, что в конце концов станет чемпионским поединком».

Согласно правилам WBC, претендент должен входить в топ-15 рейтинга, чтобы рассматриваться как кандидат на бой за титул. Чемпионский пояс в тяжелом дивизионе в настоящее время принадлежит Баду Джеку.

WBA оценивает боксеров по нескольким критериям, включая их рекорд, активность и уровень соперников. Кроме того, чтобы попасть в рейтинг WBA, спортсмен должен провести как минимум два десятираундовых боя.

Напомним, поединок между Полом и Чавесом-младшим пройдет 28 июня на ивенте в Анахайме, США.