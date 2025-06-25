«Я бы победил Канело». Джейк Пол сделал очередное громкое заявление
Одиозный американец уверен, что Альварес уже не находится на пике формы
около 1 часа назад
Американский блогер и боксер Джейк Пол уверен, что сейчас способен победить одного из самых известных чемпионов современности — мексиканца Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO), который владеет титулом во второй средней весовой категории. Слова приводит SecondsOut.
За восемь раундов по две минуты я нанес Тайсону больше ударов, чем он — за 12. Без сомнений: я бы победил Канело. Я давно это говорю. Сауль уже не на пике формы.
Кроме того, блогер прокомментировал предстоящий бой Канело против Теренса Кроуфорда:
Оба — хорошие бойцы, но этот поединок больше про хайп. Их последние бои были очень скучными. Скорее всего, они просто будут танцевать весь бой.
Джейк Пол потратил $30 миллионов за бой с Тайсоном на осуществление детской мечты.
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