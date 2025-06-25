Денис Седашов

Американский блогер и боксер Джейк Пол уверен, что сейчас способен победить одного из самых известных чемпионов современности — мексиканца Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO), который владеет титулом во второй средней весовой категории. Слова приводит SecondsOut.

За восемь раундов по две минуты я нанес Тайсону больше ударов, чем он — за 12. Без сомнений: я бы победил Канело. Я давно это говорю. Сауль уже не на пике формы. Джейк Пол

Кроме того, блогер прокомментировал предстоящий бой Канело против Теренса Кроуфорда:

Оба — хорошие бойцы, но этот поединок больше про хайп. Их последние бои были очень скучными. Скорее всего, они просто будут танцевать весь бой. Джейк Пол

Джейк Пол потратил $30 миллионов за бой с Тайсоном на осуществление детской мечты.