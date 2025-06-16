Эллиотт Амоако, менеджер британского боксера Криса Юбенка-младшего (35-3, 25 КО), для talkSPORT поделился планами своего подопечного на будущее.

«Я поговорил с Крисом, представил ему нескольких бойцов, и следующим соперником, которого он хочет, является Конор Бенн. Так что мы сядем за стол переговоров с ребятами из журнала Ring и заключим сделку, если это имеет смысл.

Надеемся, Канело победит Теренса Кроуфорда, мы победим Конора Бенна, а затем они встретятся между собой. Вот такие переговоры сейчас ведутся. Турки обещал нам это.

Если Джуниор Юбенк пройдет через это, Юбенк-младший против Канело, вперед. Это то, чего мы хотим, мы победим Конора Бенна, а затем хотим Канело».