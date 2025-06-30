Завершит ли Усик карьеру после реванша с Дюбуа? Ответ Тайсона Фьюри
Бой состоится 19 июля
12 минут назад
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри считает, что действующий обладатель титулов WBC, WBA и WBO Александр Усик (23-0, 14 КО) после реванша с чемпионом мира по версии IBF в этом же дивизионе Дэниелом Дюбуа (22-2, 21 КО) завершит карьеру. Слова приводит Seconds Out.
Да, на 100%. Я не вижу, как он может постоянно побеждать одних и тех же соперников. Честно говоря, не знаю, что он будет делать после этого.
Напомним, что реванш Усика и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне (Великобритания).