Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
15:55
Осиное гнездо. Художественный фильм
16:55
live
Гандбол. Бундеслига 2. Кобург - Мотор (Запорожье). Прямая трансляция

«Желательно за титул чемпиона мира». Промоутер Усика рассказал, когда ожидается проведение поединка Стивенсон – Беринчик

Красюк считает, что у Шакура еще не было тестов
Бокс Профессиональный бокс
24 декабря 18:20
«Желательно за титул чемпиона мира». Промоутер Усика рассказал, когда ожидается проведение поединка Стивенсон – Беринчик
Фото: K2 Promotions

Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк желает увидеть бой за звание чемпиона мира между Денисом Беринчиком (17-0, 9 KO) и Шакуром Стивенсоном (19-0, 9 KO) в 2023 году:

В общем, заходим мы на арену (Tottenham Hotspur Stadium), перед поединком Дениса против Ивана Менди, Усик с нами и еще парни, и я смотрю, проходит Джордж Уоррен. Я его зову, поздоровались, а они все высокие, плюс охрана и я не заметил, что Боб Арум вместе с ними. Говорю: «О, и Боб здесь». Мы стоим, разговариваем и я говорю, что мы с Денисом уже совсем рядом с большим боем. Тут Боб подходит и говорит, что если Денис победит, то он сделаю ему поединок с Шакуром Стивенсоном. Вот такой, был разговор, но Боб для чего-то это сказал про Шакура Стивенсона.

Я хорошо помню Стивенсона, потому что он дебютировал на профессиональном ринге в андеркарте Рамирес – Бурсак. Могу сказать, что ему хорошо построили карьеру. Если говорить, что он выдающаяся личность, то думаю, что еще рано. Не проходил он больших тестов, но я думаю, что бой Стивенсон – Беринчик, где-то через полгода или в конце 2023 года, это именно то, что нужно, желательно за титул чемпиона мира.

Стивенсон назвал имена потенциальных соперников.

Источник: fightnews.info Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Денис Беринчик Шакур Стивенсон

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Беринчик: «Даже если другие спортсмены осудят поведение бетербиева, то вряд ли что-нибудь изменится»
Беринчик: «Даже если другие спортсмены осудят поведение бетербиева, то вряд ли что-нибудь изменится»
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 10:02
Стивенсон назвал имена вероятных соперников, один из них боксировал с Ломаченко
Стивенсон назвал имена вероятных соперников, один из них боксировал с Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
23 декабря 20:42
Стивенсон: «Я не знаю, это ли тот Ломаченко, который был несколько лет назад»
Стивенсон: «Я не знаю, это ли тот Ломаченко, который был несколько лет назад»
Бокс Профессиональный бокс
23 декабря 17:00
Стивенсон назвал желаемого для себя соперника в 2023 году. И это не Ломаченко с Хэйни
Стивенсон назвал желаемого для себя соперника в 2023 году. И это не Ломаченко с Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
23 декабря 11:24
Стивенсон – об американском супертяжеловесе: «Этот чувак сумасшедший. Я с ним больше не спаррингую»
Стивенсон – об американском супертяжеловесе: «Этот чувак сумасшедший. Я с ним больше не спаррингую»
Бокс Профессиональный бокс
22 декабря 21:00
«Это вам не проскурки в Лавре делать». Ломаченко досталось от украинского военного
«Это вам не проскурки в Лавре делать». Ломаченко досталось от украинского военного
Бокс Профессиональный бокс
22 декабря 10:53
3

Новости: Бокс

Рамирес хочет провести поединки с Хэйни, Лопесом, Гарсией и Джервонтой
Рамирес хочет провести поединки с Хэйни, Лопесом, Гарсией и Джервонтой
Профессиональный бокс
17:24
Прайс – о спарринге с Джошуа: «Я просто поймал его тяжелым ударом справа, и он упал»
Прайс – о спарринге с Джошуа: «Я просто поймал его тяжелым ударом справа, и он упал»
Профессиональный бокс
17:09
Бывший чемпион мира: «Усик однозначно может победить Фьюри по очкам, осыпая его комбинациями»
Бывший чемпион мира: «Усик однозначно может победить Фьюри по очкам, осыпая его комбинациями»
Профессиональный бокс
16:58
Фьюри побил Чисору намного убедительней Усика. Почему так вышло и что об этом говорят сами боксеры?
Фьюри побил Чисору намного убедительней Усика. Почему так вышло и что об этом говорят сами боксеры?
Профессиональный бокс
16:56
Лу ДиБелла: «Хочу увидеть бой Джошуа – Уайлдер в 2023 году»
Лу ДиБелла: «Хочу увидеть бой Джошуа – Уайлдер в 2023 году»
Профессиональный бокс
16:21
Бывший чемпион мира хочет заменить Джермелла Чарло в поединка против Тима Цзю
Бывший чемпион мира хочет заменить Джермелла Чарло в поединка против Тима Цзю
Профессиональный бокс
15:18
Промоутер: «Для Усика Фьюри – самый сложный соперник в мире»
Промоутер: «Для Усика Фьюри – самый сложный соперник в мире»
Профессиональный бокс
13:27
Рой Джонс хочет, чтобы Юбэнк боксировал с Головкиным
Рой Джонс хочет, чтобы Юбэнк боксировал с Головкиным
Профессиональный бокс
12:47
Экс-чемпион мира назвал явного фаворита в бою Усик – Фьюри
Экс-чемпион мира назвал явного фаворита в бою Усик – Фьюри
Профессиональный бокс
08:58
Все новости

Популярные новости

Поворознюк о Виталие Кличко: «Спортсмен, боец, боксер, но он ведет себя, как баба-паникерша»
Поворознюк о Виталие Кличко: «Спортсмен, боец, боксер, но он ведет себя, как баба-паникерша»
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 11:45
13
«Это вам не проскурки в Лавре делать». Ломаченко досталось от украинского военного
«Это вам не проскурки в Лавре делать». Ломаченко досталось от украинского военного
Бокс Профессиональный бокс
22 декабря 10:53
3
«Кадык вырву». Президент «Ингульца» наехал на Гордона
«Кадык вырву». Президент «Ингульца» наехал на Гордона
Футбол Украинская Премьер-лига
25 декабря 11:05
3
UEFA и FIFA пригрозили исключить Украину из своих организаций
UEFA и FIFA пригрозили исключить Украину из своих организаций
Футбол Украинская Премьер-лига
19 декабря 18:11
4
Красюк: «Сказал промоутеру Ломаченко поберечь своего бойца, потому что Беринчик его точно убьет»
Красюк: «Сказал промоутеру Ломаченко поберечь своего бойца, потому что Беринчик его точно убьет»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 18:05
2
Усик пожертвовал почти 14 миллионов гривен на восстановление села в Киевской области
Усик пожертвовал почти 14 миллионов гривен на восстановление села в Киевской области
Бокс Профессиональный бокс
23 декабря 20:22
1
Все новости