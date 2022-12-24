«Желательно за титул чемпиона мира». Промоутер Усика рассказал, когда ожидается проведение поединка Стивенсон – Беринчик

Фото: K2 Promotions

Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк желает увидеть бой за звание чемпиона мира между Денисом Беринчиком (17-0, 9 KO) и Шакуром Стивенсоном (19-0, 9 KO) в 2023 году:



Я хорошо помню Стивенсона, потому что он дебютировал на профессиональном ринге в андеркарте Рамирес – Бурсак. Могу сказать, что ему хорошо построили карьеру. Если говорить, что он выдающаяся личность, то думаю, что еще рано. Не проходил он больших тестов, но я думаю, что бой Стивенсон – Беринчик, где-то через полгода или в конце 2023 года, это именно то, что нужно, желательно за титул чемпиона мира.