Беринчик с чемпионским поясом приехал к украинским военным на передовую
«Желательно за титул чемпиона мира». Промоутер Усика рассказал, когда ожидается проведение поединка Стивенсон – Беринчик
Красюк считает, что у Шакура еще не было тестов
24 декабря 18:20
Фото: K2 Promotions
Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк желает увидеть бой за звание чемпиона мира между Денисом Беринчиком (17-0, 9 KO) и Шакуром Стивенсоном (19-0, 9 KO) в 2023 году:
В общем, заходим мы на арену (Tottenham Hotspur Stadium), перед поединком Дениса против Ивана Менди, Усик с нами и еще парни, и я смотрю, проходит Джордж Уоррен. Я его зову, поздоровались, а они все высокие, плюс охрана и я не заметил, что Боб Арум вместе с ними. Говорю: «О, и Боб здесь». Мы стоим, разговариваем и я говорю, что мы с Денисом уже совсем рядом с большим боем. Тут Боб подходит и говорит, что если Денис победит, то он сделаю ему поединок с Шакуром Стивенсоном. Вот такой, был разговор, но Боб для чего-то это сказал про Шакура Стивенсона.
Я хорошо помню Стивенсона, потому что он дебютировал на профессиональном ринге в андеркарте Рамирес – Бурсак. Могу сказать, что ему хорошо построили карьеру. Если говорить, что он выдающаяся личность, то думаю, что еще рано. Не проходил он больших тестов, но я думаю, что бой Стивенсон – Беринчик, где-то через полгода или в конце 2023 года, это именно то, что нужно, желательно за титул чемпиона мира.
Стивенсон назвал имена потенциальных соперников.
Комментарии 0