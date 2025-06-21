Два серебра и бронза. Украинские гребцы удачно начали выступления на ЧЕ
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Лузан начала континентальное первенство с двумя наградами
около 1 часа назад
Фото: Canoe Europe
Украинские гребцы открыли медальный счёт в первый день финалов на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ. Континентальное первенство проходит в чешском городе Рачице.
Наши гребцы трижды поднимались на пьедестал почёта:
Людмила Лузан завоевала серебряную медаль в заезде на каноэ-одиночках на дистанции 200 метров (45.658).
Андрей Рыбачок выиграл бронзу в той же дисциплине среди мужчин (38.544).
Людмила Лузан и Ирина Фёдоров — в каноэ-двойке на дистанции 200м.
Украинцы вышли в финал ещё в 5-ти видах программы чемпионата Европы.