Влад Ефимов «Гребля Украины» из Рачице

По итогам 2-го дня чемпионата Европы гребцы сборной Украины вышли в финал еще в 5-ти видах программы. Обзор дня с места событий к вашему вниманию.

ИТОГИ

Итак, сборная Украины завоевала путевки в финал еще в 5-ти видах программы по итогам 2-го дня соревнований: Олег Кухарик/ Дмитрий Даниленко/ Игорь Трунов/ Александр Зайцев – в «байдарке-четверке, 500 м», Александр Зайцев – в «байдарке-одиночке, 200 м», Анна Павлова – в «байдарке-одиночке, 1000 м», Олег Кухарик/ Игорь Трунов – в «байдарке-двойке, 500 м» и Тарас Мазовский/ Андрей Рыбачок – в «каноэ-двойке, 500 м».

Таким образом, сборная Украины выступит в 17 финалах: восемь состоятся в субботу, еще девять – в воскресенье.

УТРЕННЯЯ СЕССИЯ. ОДИНОЧКИ И ЧЕТВЕРКА

В полуфинальных заездах на дистанции 1000 м наибольшие шансы были у Анны Павловой, которая была в шаге от попадания в решающую стадию еще накануне, о готовности Павла Алтухова информации не поступило, а Владиславу Волошину, как мы отмечали, слишком рано бороться с зубрами европейской классики.

Павло Алтухов

Анна полностью оправдала надежды: уже на отметке «250 м» она уверенно лидировала, а далее уверенно контролировала ход гонки. И после финиша даже не поворачивала голову по сторонам, будучи уверенной в своей победе, хотя первая четверка финишировала в диапазоне 0,7 секунды. Для нее это первый финал в одиночке на чемпионатах Европы!

Ганна Павлова

К сожалению, прогнозы относительно Владислава Волошина подтвердились – он не попал даже в финал В.

Владислав Волошин

Участник 3-х Олимпийских игр Павел Алтухов также не порадовал, хотя до отметки «750» шел третьим. Впрочем, на финишный спурт испанца Креспо он не нашел мощного ответа: 58,929 против 1.01,443. Павел не попал в финал на втором подряд Евро. Расстояние от зачетной тройки больше 1,5 секунды. К сожалению, без вариантов.

Олександр Зайцев

Чемпион Европы-2024 в байдарке-одиночке на дистанции 200 м Александр Зайцев задачу выхода в финал в своем коронном виде выполнил довольно уверенно и в вечерней сессии в субботу будет защищать свой титул.

Кухарик/ Даниленко/ Трунов/ Зайцев

В заключительном виде утренней программы мы небезосновательно рассчитывали на мужскую четверку Кухарик/ Даниленко/ Трунов/ Зайцев, и эти ожидания подтвердились, хотя старт вышел не таким, как бы хотелось. После половины дистанции украинцы шли на 4-й позиции вместе с сербами и шведами. Впрочем, вторые 250 метров они проехали лучше, чем все участники заезда. Как результат: 3-е место и выход в финал.

Сегодняшняя полуфинальная гонка байдарки-четвёрки живо напомнила олимпийские баталии Парижа-2024 – там также путёвка в финал была добыта буквально на зубах, ценой невероятных усилий.

ВЕЧЕРНЯЯ СЕССИЯ. ОДИНОЧКИ

По итогам полуфинальных заездов в одиночках на дистанции 500 м ни одному из украинских гребцов не удалось выйти в финал. Ближе всего к выходу в финал был Павел Алтухов, но это только по месту – он занял четвертое место, но по времени отстал на 1,3 секунды от третьей зачетной позиции. Лучший украинский «тысячник» Владислав Волошин продолжил набираться международного опыта, завоевав путёвку в финал B. В соревнованиях среди женщин на олимпийской 500-метровке у Наталии Докенко при сильном встречном ветре было немного шансов. В итоге – 4 секунды отставания от тройки, которая отправилась в финал.

ВЕЧЕРНЯЯ СЕССИЯ. ДВОЙКИ

В завершение программы дня, как и накануне, олимпийские двойки (500 м).

Тарас Мазовський/ Андрій Рибачок

Мужчины подтвердили ожидания: и каноисты Тарас Мазовский/ Андрей Рыбачок, и байдарочники Олег Кухарик/ Игорь Трунов довольно уверенно выполнили задачу, причём первым даже удалось сэкономить силы на воскресный финал. У байдарочников такой возможности не было, так как в байдарке традиционно выше конкуренция.

Олег Кухарик/ Ігор Трунов

В заезде женских байдарок, к сожалению, чудо не произошло: недавно созданный экипаж Мария Повх/ Снежана Сталинова был далек от борьбы за выход в финал: 8-е место с результатом 1.48,747.

Марія Повх/ Сніжана Сталінова

Поиск самого сильного варианта продолжится уже в июле, поскольку через неделю после «взрослого» Евро состоится молодёжное (3-6 июля), три спортсменки из взрослого состава – Анна Павлова, Снежана Сталинова и Иванна Дьяченко – отправятся именно туда.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Итак, на чемпионате Европы осталось провести только финалы, и вы их сможете посмотреть на сайте.

О результатах в режиме онлайн вы можете узнать на специальном сайте.

Также в Рачице работает ваш покорный слуга, так что вас ждут ежедневные обзоры, интересные интервью и фотографии с места событий.

Чемпионат Европы:

День второй. 20 июня. Полуфиналы

Утренняя сессия

11:00. Каное-одиночка. 1000 м. Мужчины. 4. Павел АЛТУХОВ (8) – 4.02,827, выбыл из борьбы.

11:07. Байдарка-одиночка. 1000 м. Женщины. 1. Анна ПАВЛОВА (4) – 4.12,135, финал.

11:14. Байдарка-одиночка. 1000 м. Мужчины. 8. Владислав ВОЛОШИН (2) -3.52,343, выбыл из борьбы.

11:35. Байдарка-одиночка. 200 м. Мужчины. 2. Александр ЗАЙЦЕВ (3) – 34,639, финал.

12:20. Байдарка-четвёрка. 500 м. Мужчины. 3. Олег КУХАРИК/ Дмитрий ДАНИЛЕНКО/ Игорь ТРУНОВ/ Александр ЗАЙЦЕВ (5) – 1.21,465, финал.

Вечерняя сессия

16:00. Каное-одиночка. 500 м. Мужчины. 4. ПавелАЛТУХОВ (7) – 1.59,234, выбыл из борьбы.

16:05. Байдарка-одиночка. 500 м. Женщины. 7. Наталья ДОКИЕНКО (9) - 2.04,761, выбыла из борьбы.

16:10. Байдарка-одиночка. 500 м. Мужчины. 7. Владислав ВОЛОШИН (2) – 1.48,271, финал В.

17:00. Каное-двойка. 500 м. Мужчины. 3. Тарас МАЗОВСКИЙ/ Андрей РЫБАЧОК (5) – 1.45,119, финал.

17:05. Байдарка-двойка. 500 м. Женщины. 8. Мария ПОВХ/ Снижиана СТАЛИНОВА (9) – 1.48,747, завершили борьбу.

17:10. Байдарка-двойка. 500 м. Мужчины. 2. Олег КУХАРИК/ Игорь ТРУНОВ (4) – 1.31,907, финал.

21 июня. Финалы

Утреняя сессия

12:40. Каное-одиночка. 200 м. Женщины. Людмила ЛУЗАН (4)

Людмила ЛУЗАН

12:49. Каное-одиночка. 200 м. Мужчины. Андрей РЫБАЧОК (2)

Андрій РИБАЧОК

13:05. Байдарка-четвёрка. 500 м. Мужчины. Олег КУХАРИК/ Дмитрий ДАНИЛЕНКО/ Игорь ТРУНОВ/ Александр ЗАЙЦЕВ (9)

13:14. Байдарка-четвёрка. 500 м. Женщины. Иванна ДЯЧЕНКО/ Снижиана СТАЛИНОВА/ Мария ПОВХ/ Анна ПАВЛОВА (6)

Вечерняя сессия

15:37. Каное-двойка. 200 м. Женщины. Людмила ЛУЗАН/ Ирина ФЕДОРИВ (7)

15:46. Байдарка-одиночка. 200 м. Женщины. Иванна ДЯЧЕНКО (7).

16:45. Байдарка-одиночка. 1000 м. Женщины. Анна ПАВЛОВА (8)

Фіналістки чемпіонату Європи-2025 Ганна ПАВЛОВА (зліва) і Іванна ДЯЧЕНКО (справа) зі старшим тренером збірної Українир Інною ОСИПЕНКО-РАДОМСЬКОЮ

17:14. Каное-четвёрка. 500 м. Микст. Валерия ТЕРЕТА/ Тарас МАЗОВСКИЙ/ Елена ЦЫГАНКОВА/ Дмитрий ЯНЧУК (4).