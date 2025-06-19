Влад Ефимов «Гребля України» з Рачице

ПРИЯТНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

- С каналом в Рачице у меня связано много воспоминаний, так как я провел здесь уже четыре старта, это уже пятый старт. Здесь есть обходной канал, что очень важно для гребцов, то есть всё на наивысшем уровне, – поделился впечатлениями Олег на месте событий.

- Лично для меня самая яркая ваша гонка в Рачице – финал чемпионата мира-2017 на дистанции 500 м, когда до последнего метра за медаль боролись за медаль и таки завоевали ее. И это была ваша первая «взрослая» медаль такого уровня.

- Да, действительно, впечатлений этот канал оставил очень много. Вы говорите, запомнился чемпионат мира-2017, а мне в большей мере Кубок мира 2016 года. Там на дистанции 500 м я соревновался в одном заезде с такими знаменитостями как многократные чемпионы мира, призеры Олимпийских игр Рене Холтен Поулсен и Адам ван Ковенден. И это была очень серьезная схватка, но я немного не выдержал - перед финишем перевернулся, и мне, конечно, не засчитали этот результат. Но было очень круто соревноваться с ребятами такого уровня – с гребцами, за которыми ты, будучи ребенком, смотрел только по телевизору и мог только мечтать стать с ними на одну дорожку.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2025

- Итак, чемпионат Европы. Олимпийские экипажи по сравнению с этапом Кубка мира претерпели изменения: в четверке – вы снова на первом номере, в двойке – вы с Игорем Труновым.

- Да, немного поменялись, но костяк остался тот же. Скажу вам откровенно, что мы вариант четверки, который будет выступать сейчас на чемпионате Европы, пробовали первым. Но нужно было для команды понять, какие варианты точно уже не будем выставлять на соревнования. Так что мы просто вернулись к тому варианту, который мы попробовали первым: Саша на четвертом, я загребал, Дима на втором, Игорь - на третьем.

- Ну, и двойку вы вернули также?

- Что касается двойки, да, мы протестировали всеми ожидаемую двойку и болельщиками, и нами - двойку Зайцев-Кухарик, но эта двойка еще требует отладки, нужно немного подточить технически друг друга. И, возможно, в каком-то недалеком будущем, мы еще вернемся к этому варианту. Но конкретно на этот старт мы вернулись к варианту двойка Кухарик/Трунов и будем выступать в этом экипаже.

- Какие ожидания от чемпионата Европы?

- Ожидания всегда самые высокие, хочется оставаться с медалями, но все, как говорится, на стреме. Все мы знаем, что самая сильная байдарка именно в Европе, так что лёгкой прогулки мы, конечно, не ожидаем. У нас нет такого - лёгкая гонка, тяжёлая гонка, у нас все гонки стабильно такие, где надо, как мы говорим, вкладываться. Так что, мы настраиваемся на лучший результат, а там уж как Бог даст.

- Как говорят, легкой воды.

- Спасибо.