Центральный защитник киевского Динамо Александр Сирота, который провел сезон 2024/25 в чемпионате Израиля, не планирует возвращаться в Украину.

25-летний игрок провел прошлую кампанию в составе хайфского Маккаби на правах аренды. Действие договора между украинским и израильским клубом завершается 30 июня, после чего Сирота должен вернуться в расположение Динамо.

Однако, как сообщает Sport5.co.il, сам футболист не намерен возвращаться в Киев и стремится продолжить карьеру в Израиле. Согласно условиям аренды, Маккаби имеет приоритетное право выкупа игрока, но заплатить необходимые 1,5 миллиона евро клуб не в состоянии.

Израильская сторона надеется, что защитник продлит контракт с Динамо, после чего снова перейдет в Маккаби на правах аренды. Сам Сирота доволен ситуацией и хочет остаться в Хайфе.

Будущее игрока теперь зависит от решения киевского клуба — в Динамо на него не рассчитывают, однако хотели бы продать футболиста, а не снова отдавать его в аренду.

Ранее определился потенциальный соперник Динамо в квалификации к Лиге чемпионов.