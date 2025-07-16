Влад Ефимов «Гребля України» из Умани

С 17 по 20 июля в Умани пройдет личный чемпионат Украины по гребле на байдарках и каноэ, который основным отбором на чемпионат мира (Милан, 21-24 августа).

СИСТЕМА ОТБОРА

Система отбора на чемпионат мира насколько проста по сути, настолько сложна для его участников – на чемпионат мира отправятся только победители в отдельных видах, будь то одиночка, будь то экипаж – всего в 24-х видах программы (по 6 в каждом виде гребли среди мужчин и женщин).

И только призеры чемпионата Европы-2025 могут быть спокойны за место в сборной Украины (медалисты Евро забронировали себе места в Милане-2025 согласно системе отбора). Полной мерой это касается каноисток, которые завоевали 4 медали из 4-х возможных (Людмила Лузан в обеих одиночках и, вместе с Ириной Федоров, в двойках, в частности в олимпийской – на 500-метровке). Так что на чемпионате Украины мы ведущих каноисток, вполне логично, не увидим. А вот каноист Андрей Рыбачок, который стал бронзовым призером Евро на 200-метровке, в Умани стартует, поскольку нацелен, вместе с Тарасом Мазовским, отобраться на чемпионат мира в олимпийском виде – «каноэ-двойке, 500 м». Впрочем, об этом отдельно.

ГЛАВНАЯ ИНТРИГА

Соревнования в олимпийской «каноэ-двойке», наверное, последние двенадцать лет являются наиболее интригующими и яркими на национальных стартах: сначала это было – противостояние экипажей Юрий Вандюк/ Андрей Рыбачок и Дмитрия Янчука/ Тараса Мищука, которое в гребной среде прозвали «Эль-класико», потом, после переформатирования двоек, это была битва других экипажей, а в последние годы несколько примерно равных по классу двоек выросло до 4-5-ти. Но интрига в этом виде была всегда. Вот и сейчас мы не можем назвать финалистов чемпионата Европы-2025 Андрея Рыбачка/ Тараса Мазовского явными фаворитами, потому что на воду также выйдут такие мощные двойки как Дмитрий Янчук/ Павел Алтухов, Юрий Вандюк/ Павел Борсук, Ярослав Верблюд/ Виталий Прискай, которые недавно стали серебряными призерами молодежного Евро на «тысяче», а также креатура тренера Николая Мацапуры – Тарас Мищук/ Игорь Новак.

Будет очень интересно!

ИНТРИГА №2. БАЙДАРКА-ДВОЙКА

Интрига №2 – это, наверное, соревнования в олимпийских байдарках-двойках. Среди женщин главные фавориты - двойки основной сборной Ганна Павлова/ Иванна Дяченко и Диана Рыбак/ Снежана Сталинова. Также может побороться за золото молодежный экипаж – Елена Григорьева/ Екатерина Гончар.

Среди мужчин в отсутствии экипажа чемпионов Европейских игр-2023 в составе Олега Кухарика и Игоря Трунова, которая не знала поражений на национальной арене, и, вообще спортсменов основной четверки сборной, получаем невероятную интригу. Здесь сразу четыре претендента на победу: серебряные призеры Кубка Украины Василий Смилка/ Валерий Гарап, чемпионы Украины среди молодежи Даниил Платаш/ Владислав Лысяный, которые сразу после соревнований отправляются на молодежный чемпионат мира, экипаж двух лучших «тысячников» Владислав Волошин/ Александр Сиромятников, а такжеамбициозный молодежный дуэт Давид Лупин/ Георгий Селезнев.

ОЛИМПИЙСКИЕ ОДИНОЧКИ

В каждом из олимпийских гонок одиночек свои вопросы: в мужском каноэ (1000 м) – кто бросит вызов Павлу Алтухову, в женском байдарке (500 м) – кто бросит вызов Марии Повх, в мужском байдарке (1000 м) – кто победит – Владислав Волошин, или Александр Сыромятников.

Каноист Павел Алтухов является безусловным лидером в этом виде программы (на моей памяти, с 2015 года, он проиграл лишь раз – Юрию Вандюку на чемпионате Украины-2020), байдарочница Мария Повх имеет невероятную серию побед на национальных соревнованиях в этом виде программы - с 2016 года (!). Победная серия 20-летнего байдарочника Владислава Волошина продолжается с осеннего чемпионата Украины-2023, но при наличии Александра Сыромятникова он никак не может чувствовать себя спокойно.

ЧЕТВЕРКИ

Соревнования в самом быстром олимпийском классе будут настолько зрелищными, насколько и предсказуемыми, поскольку на дорожку выйдут основные экипажи сборных Украины: среди женщин – Иванна Дьяченко/ Снежана Сталинович/ Мария Повх/ Анна Павлова, среди мужчин – Олег Кухарик/ Дмитрий Даниленко/ Игорь Трунов/ Александр Зайцев. Они явные фавориты, но в соревнованиях среди мужчин ожидается мощная конкуренция со стороны молодых экипажей.

ДЕСЕРТ

Кроме олимпийских видов, будет еще множество интересных и зрелищных видов. Прежде всего, это соревнования в спринте, которые откроют чемпионат Украины в четверг, а также гонки в традиционно медальном украинском виде – «каноэ-четверке, 500 м», где явным фаворитом выглядит экипаж, в составе которого Тарас Мазовский и три чемпиона мира в этом виде – Виталий Вергелес, Андрей Рыбачок и Тарас Мищук. И можно с уверенностью сказать, что жесткую конкуренцию им составят экипаж Владимир Савчин/ Тарас Кузик/ Ярослав Верблюд/ Виталий Пристай, который вскоре отправится на чемпионат мира среди молодежи (23-27 июля, Португалия), а также четверка Павел Алтухов/ Юрий Вандюк/ Павел Борсук/ Дмитрий Янчук.

Интересно, что скажет на все эти планы погода – по прогнозу чуть более 20 градусов и большая вероятность дождя.

Вопросов много, но ждать осталось недолго – в конце недели все узнаем.