Влад Ефимов «Гребля України» з Рачице

О выступлении на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ

«Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ в Чехии завершен. Украина заняла пятое место среди 30 стран. Это хороший результат, который показывает, что мы стабильно в топе. Но нюансы есть, и мы их видим».

О женском каноэ

«Самый сильный сегмент сборной. Людмила Лузан – без лишних комментариев: 4 медали с 4 дистанций, опытная спортсменка знает свою работу, Людмила локомотив команды. В новом экипаже с Ириной Федорив еще два подиума. Ирина дебютантка на взрослом уровне, сразу медальный экипаж. Перспективно и очень достойно».

О мужском каноэ

«Единственная медаль заслуга Андрея Рыбачко в С1-200. Другие результаты ниже ожиданий. Павел Алтухов, самый сильный каноист страны, к сожалению снова не смог показать свой потенциал. И это не случайность, а закономерность, нужно честно признать, что на сегодня мы не можем достойно конкурировать на дистанции 1000 метров. Пора уже оторваться от прошлого и вернуться в командную работу».

О женской байдарке

«Команда под руководством молодой, но амбициозной тренерши Инны Владимировны работает слаженно, есть желание, есть прогресс. Задача еще не выполнена, но потенциал есть, нужно немного больше времени».

О мужской байдарке

«Пока на этапе поиска себя и формирования нового олимпийского экипажа К-4. Нужно менять подходы к тренировочному процессу для повышения личного результата каждого из спортсменов. Отсутствие Ивана Семыкина ощутимо как в коллективе, так и в экипажах. Полноценной замены пока не найдено».

О дальнейших планах подготовки

«В середине июля чемпионат Украины в Умани. Именно там сформируем основной состав на чемпионат мира в Милане».

О задачах на чемпионат мира

«Максимум борьба за топ-3 в финалах А. Минимум попадание в лицензионную зону. Другого варианта просто не существует».