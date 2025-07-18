Олег Гончар

На женском Кубке мира по шахматам-2025 в грузинском городе Батуми украинские шахматистки Мария Музычук и Юлия Осьмак прекратили борьбу.

На стадии 1/8 финала обе шахматистки уступили своим соперницам с одинаковым счетом 0,5:1,5 по итогам двух партий.

Музычук, которая ранее была претенденткой на звание чемпионки мира, встретилась с грузинкой Наной Дзагнидзе. В первой партии, играя белыми фигурами, украинка завершила игру вничью, но во второй, черными, потерпела поражение.

Осьмак противостояла экс-чемпионке мира китаянке Тань Чжунъи. В первой партии Тань, играя белыми, победила Осьмак, а во второй украинка смогла сыграть вничью, играя белыми против черных фигур соперницы.

Напомним, ранее Анна Музычук выиграла престижный турнир в Норвегии. Анну затем наградили вместе с Магнусом Карлсеном.